NEC'er Groeneveld ook in lappenmand; Breinburg twijfelgeval voor duel met FC Oss Foto: Broer van den Boom

NIJMEGEN - Arnaut Groeneveld mist door een rugblessure de wedstrijd tegen FC Oss. De aanvaller van NEC hoort donderdag of vrijdag hoe ernstig de kwetsuur is. Achter de naam van Gregor Breinburg staat nog een vraagteken. De middenvelder heeft last van zijn knie.

Geschreven door John-Boy Vossen

'We willen geen risico nemen met Groeneveld. Hij speelt al een tijd met pijn en traint daarom ook aangepast. Een specialist heeft naar zijn (onder)rug gekeken en hopelijk horen we deze week hoe ernstig het is', vertelt trainer Adrie Bogers. Als Breinburg niet meespeelt, wordt dit volgens Bogers opgevangen door Kevin Jansen of Janio Bikel. 'Dat zijn mijn twee opties. Beide spelers zijn helemaal fit, dus dat is ook wel een keer fijn.' Veel blessures De trainer doelt hiermee op het grote aantal geblesseerden in zijn selectie. Naast Groeneveld mist hij ook keeper Joshua Smits (gebroken onderarm), Guus Joppen (hamstring), Robin Buwalda (knie), Ted van de Pavert (enkel) en Mohamed Rayhi (hamstring). Buwalda is wel op de weg terug en doet mogelijk volgende week mee bij de beloften. 'Gelukkig hebben we tegen FC Dordrecht laten zien dat we een kwalitatief grote selectie hebben die blessures op kan vangen', refereert Bogers aan de 6-0 overwinning van gafgelopen week. 'En gezien die wedstrijd heb ik weinig aanleiding om de basisopstelling om te gooien.' Vermoedelijke opstelling Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadoiglu, Breinburg; Larsson, Braken, Langil.