Adopteer een kerstboom of zaag er zelf een om in het bos

NIJMEGEN - Nu Sinterklaas zijn hielen heeft gelicht en weer naar Spanje is, mag het écht: een kerstboom. Die kun je overal en nergens scoren. In Arnhem en Nijmegen kun je hem zelf adopteren en bijvoorbeeld in Groesbeek eigenhandig omzagen in het bos.

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe doen ze het al een poosje, zelf je kerstboom om mogen zagen. In Groesbeek kan het nu voor het eerst.

Komende zaterdag mag je in de bossen bij Groesbeek zelf een boom komen zagen of uitspitten. 'Kakelverse is die boom bij ons', zegt boswachter Lydie van Santen. Het is ook geen aderlating voor het bos, voegt ze daar aan toe: 'Deze bomen zijn speciaal aangeplant voor dit doel en er komen ook weer kerstbomen voor terug.'

De boswachter moedigt wel aan om ze uit te spitten in plaats van te zagen. 'Maar dat mag natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld alleen een balkon hebt waar je hem na de kerst niet kunt aanplanten. Maar liever zien we een tweede leven voor zo'n boom in een mooie achtertuin.' Zelf spitten geeft meer waardering voor zo'n boom, vindt de boswachter. 'En het is heerlijk om samen in buitenlucht bezig te zijn en je nadien met koek en zopie te warmen aan ons kampvuur'.

Pensioen

In Arnhem en Nijmegen kun je ook een biologisch boom adopteren. Boven op de aanschaf betaal je dan tien euro statiegeld. Dat geld krijg je in januari weer terug als je de boom heelhuids terugbrengt.

Die bomen gaan dan weer met hun voetjes terug in de aarde. Je vult een adoptiekaart in en krijgt dan een boomnummer. Het boomlabel met nummer blijft in de boom hangen. Zo kunnen ze je boom de volgende kerst weer terugvinden.

Extra duurzaam is dat er een bestemming wordt gezocht voor bomen die na een reeks kersten te hebben overleefd ‘met pensioen’ mogen. Adoptiefamilies van vorig jaar krijgen in november al bericht met het aanbod om hun boom ook voor deze kerst te reserveren.

