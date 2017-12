Zin in een leuk uitje dit weekend? Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Het is bijna weekend! Weer of geen weer, je kunt er gewoon weer lekker op uit. Er is van alles te doen in onze provincie en dit zijn onze tips

Amateurkunst in Nijmegen

Vanaf dit weekend exposeren ruim 150 amateurkunstenaars hun werk in de stadsschouwburg in Nijmegen. Voor de 28e keer wordt daar de Amateurkunstmanifestatie gehouden. De werken van de kunstenaars zijn tot en met zaterdag 6 januari te zien in de Stadsschouwburg.

Winterse sferen bij kerstmarkten

Nog maar twee weken en dan is het kerst. Heb je al zin om helemaal in de sfeer te komen, dan kun je dit weekend naar verschillende kerstmarkten in onze provincie. Zo kun je zaterdag naar de Veluwsche Kerstmarkt in Beekbergen of zondag naar het Dickens Festijn in Druten. Kijk voor een overzicht van alle kerstmarkten hier.

Gelredag in Fort Lent

In Fort Lent wordt zaterdag door de Ridders van Gelre een bijzonder tijdelijk museum geopend. Het Gelders Museum. Je wordt er getrakteerd op klassieke museumiconen als een Karel de Grote penning en de beroemde Romeinse helm. Maar ook zijn er kuikentjes uit Barneveld, een smartlappenzanger en het verhaal van Flipje uit Tiel wordt verteld. Het museum is open van 10.00 tot 12.00 uur.

Muziek bij de Buren

Zondag kan je in verschillende huiskamers in de provincie live optredens van muzikanten bekijken. Tijdens het landelijke huiskamerfestival Muziek bij de Buren openen verschillende huiseigenaren hun deuren voor lokale talenten. In Gelderland zijn er optredens in Ede, Wageningen, Rozendaal, Velp en Arnhem.

Engelse Carols in Doesburg

In de Martinikerk in Doesburg kan je zondagmiddag genieten van het Festival of Lessons and Carols. Het is een viering volgens oude Engelse tradities, waarin samenzang en koorzang van Engelse Carols centraal staan. Het festival begint om 15.30 uur.