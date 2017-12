Brand Zutphen: helft bewoners pas na het weekend terug naar huis

ZUTPHEN - De helft van de bewoners die getroffen zijn door de brand in Zutphen, kan na het weekend naar huis. Dat zegt een woordvoerder van Woonbedrijf ieder1 donderdag. De ander helft kan voor het weekend terug.

In het trappenhuis van een appartementencomplex aan de Aert van Nesstraat in Zutphen woedde in de nacht van maandag op dinsdag brand. Een bewoonster moest met een hoogwerker van haar balkon op de derde verdieping worden gered omdat ze door de vlammen niet meer weg kon komen. Enkele bewoners moesten voor controle naar het ziekenhuis.

Door de brand konden de bewoners van zes appartementen hun woning tijdelijk niet meer in. Ze verblijven onder meer bij familie en vrienden, laat de woordvoerder weten.

De bewoners zijn bezig hun appartementen schoon te maken. De woningbouwvereniging reinigt het portiek. 'We doen ons best om hen zo snel mogelijk terug te laten keren', stelt de woordvoerder.

