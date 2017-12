Directeur commercie Martine Zuil onder vuur bij De Graafschap

DOETINCHEM - Een juridisch conflict wil ze voorkomen, maar een vertrek van de directeur marketing en commercie bij De Graafschap lijkt aanstaande. 'Ik hoop op een sympathieke oplossing.'

Begin dit jaar kreeg Martine Zuil nog een contract voor onbepaalde tijd aangeboden door De Graafschap. Een half jaar later lijkt de clubleiding, onder aanvoering van de nieuwe algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp, aan te sturen op een breuk. Zuil zou onvoldoende functioneren als hoofd van de afdeling commercie en marketing. Het draagvlak onder het personeel is volgens bronnen van Omroep Gelderland volledig verdwenen. Werknemers op stadion De Vijverberg in Doetinchem zouden het vertrouwen in Zuil al massaal hebben opgezegd.

Directe benadering

Ingewijden laten weten dat Zuil niet geaccepteerd wordt door veel (grote) sponsoren van De Graafschap. Ze zou ook nauwelijks nieuwe geldschieters binnenhalen. Daarnaast wordt Zuil in haar benadering naar collega's te direct genoemd. 'Ik herken me niet in dat beeld', zegt ze. 'Ja, ik ben een Rotterdammer en zeg meestal wat ik vind. Hier in de Achterhoek vinden ze dat niet fijn en hoor je het juist achter je rug om.'

Cultuuromslag

Zuil begon, op advies van invloedrijk aandeelhouder en oud-voorzitter Derk Haank, in de zomer van 2015 met haar nieuwe baan. De Graafschap verkeerde in turbulente tijden. Zo stapte commercieel directeur Edward van Wonderen na enkele weken al weer op. Ook was de club bezig met een cultuuromslag om de gunst van de achterban weer terug te winnen. Uiteindelijk lukte dat ook en inmiddels leeft De Graafschap weer als vanouds.

Sfeer van wantrouwen

Zuil vindt dat ze uitstekend werk heeft verricht. 'Bij de club lag veel ondersteboven. Van Wonderen vertrok hier met slaande deuren. Er was geen transparantie en er hing een sfeer van wantrouwen. Het plan van commissaris Eugene Fierkens om onze kernwaarden (Samen, Trots, D'ran) uit te dragen was fantastisch. Ik heb het eerste jaar keihard gewerkt om het commerciële beleid weer handen en voeten gegeven. De rust keerde terug. We hebben tal van nieuwe initiatieven ontplooid.'

Martine Zuil. Foto: Omroep Gelderland

Contract onbepaalde tijd

Toch zou het, vooral op de werkvloer, helemaal zijn mis gegaan. De Graafschap besloot Zuil echter een 'tweede kans' te geven en algemeen bestuurder Hans Veldhorst gaf haar een contract voor onbepaalde tijd. 'Onze voorzitter heeft ook nog zijn enorme waardering uitgesproken in een vergadering. En dat ze nu van mij af zouden willen? De eerste moet nog langskomen om mij dat te vertellen. Maar ik begin wel steeds meer een vermoeden te krijgen dat een vertrek de bedoeling is als ik deze geluiden hoor.'

Geen vertrouwen

Onder de nieuwe algemeen Hans Martijn Ostendorp worden de verhoudingen met Zuil er niet beter op. 'Ja, hij is zeker bezig de club anders in te richten. Meer naar zijn hand aan het zetten met minder kapiteins. Mijn relatie met hem? Die is neutraal. Nee, ik voel niet erg veel vertrouwen.'

Schuldig

Zuil zegt dat ze tegenover Ostendorp heeft aangegeven iets anders te willen doen. 'Ik heb gezegd dat ik graag wilde praten over een andere rol, zodat ik het rustiger aan kan doen. Ik kamp namelijk ook al tijden met gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan stress. Ik heb soms last van mijn hart. Dat klinkt dramatisch, maar het is wel vervelend en zorgt voor problemen. Daarnaast wilde ik mijn ouders en zieke broer vaker zien. Ze wonen 150 kilometer bij mij vandaan en ik voel me schuldig dat ik de afgelopen jaren altijd op de club was. Ze worden oud en hebben mij nodig.'

Juridisch probleem

'Ik heb voorgesteld afgebakende projecten te willen oppakken', gaat Zuil verder. 'Een soort projectmanager dus. Nee, ik heb daar nauwelijks een reactie op gehad. Ze zouden er over nadenken. Ik krijg steeds meer het gevoel dat er nu een juridisch probleem ontstaat. Maar ik zou het vreselijk vinden om in een conflict terecht te komen met de club die mij zo lief is. Ik hoop echt op een sympathieke oplossing.'

In gesprek blijven

Ostendorp, die nog maar kort in dienst is als algemeen directeur, wil desgevraagd weinig kwijt over de kwestie. Hij lijkt Zuil niet te willen beschadigen. 'Ik ben mijn beeld aan het vormen van de organisatie. Of de verhoudingen nog werkbaar zijn met Martine Zuil? Ik kan en wil er nu niets over zeggen. We willen in elk geval zo lang mogelijk met elkaar in gesprek blijven. Als dat niet meer kan? Dan moet je misschien vervolgstappen nemen.'