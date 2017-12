Deel dit artikel:











Meezingen met Frans Bauer en Jan Smit, Mega Piraten Festijn volledig uitverkocht Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het Mega Piraten Festijn is volledig uitverkocht. Komende zaterdag vindt het evenement in GelreDome in Arnhem plaats.

Tijdens het Mega Piraten Festijn treden de meest uiteenlopende Nederlandse artiesten op. Zo beklimmen Jan Smit, Frans Bauer, Jannes, Snollebollekes en Django Wagner het podium. Frans Bauer is een graag geziene gast. In 2015 stond hij, bijvoorbeeld. ook op het podium en zong hij zijn grote hit Heb je even voor mij. Het Mega Piraten Festijn vindt al een paar jaar plaats in GelreDome. Om alvast in de stemming te komen voor zaterdag... Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl