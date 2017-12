Bushokje in Amerikaanse stijl in Garderen, maar waarom?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen in onze provincie. Deze week viel zijn oog op het bijzondere bushokje bij Garderen

Het gebouwtje ademt de sfeer van de jaren vijftig. Rode krukjes, zwart-wit geblokt tegeltjespatroon op de vloer en grote neon-reclame op het dak met de tekst 'Short Story'. Pieter: 'Hier is net iets meer moeite gedaan om van een bushokje iets bijzonders te maken.'

Kunstenaar Jerome Symons kreeg van de provincie de opdracht om een kunstwerk te maken voor de verlaten ruimte bij Garderen. Pieter: 'Toen dacht hij aan dit soort vlaktes in Amerika. Leeg, verlaten, groot en dan vind je er daar altijd maar één ding: een Diner.' Daarom liet hij zich bij het ontwerpen helemaal inspireren door de restaurants uit Amerika.

Geen jukebox, maar wel liefdesverhalen

In elke diner in Amerika vind je wel een jukebox. Het kunstwerk heeft dit niet, maar er is wel iets om naar te luisteren. Pieter: 'Je kunt hier luisteren naar korte verhaaltjes. Op dit moment zijn het liefdesbrieven. Daarom heet het bushokje ook Short Story.'

