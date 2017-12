Deel dit artikel:











Pinautomaat uit muur geblazen Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

BUREN - Aan de Graafschapsstraat in Buren heeft in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak plaatsgevonden. Doelwit was de pinautomaat van de Rabobank in een gebouwtje op het parkeerterrein bij de MCD-supermarkt. Er is niets buitgemaakt.

Het gebouwtje raakte beschadigd en de pinautomaat ligt gedeeltelijk op straat. Voor zover bekend is er geen schade aan andere gebouwen. De plofkraak gebeurde rond 03.00 uur. Getuigen zagen daarna twee personen op een scooter wegrijden. De politie vraagt andere mensen die wat gezien hebben, zich te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl