Volop plannen om Veluwe aantrekkelijker te maken

ARNHEM - Hoe kunnen we de Veluwe mooier en aantrekkelijker maken? Met die vraag zocht de provincie nieuwe ideeën van bezoekers en bewoners van het natuurgebied.

De jury kreeg 300 inzendingen binnen. Slechts tien daarvan kregen 1000 euro om een start met het plan te maken. Juryvoorzitter Marije Storteboom maakte woensdagavond in Burgers' Zoo de gelukkigen bekend.

Veel plannen gingen over apps voor de mobiele telefoon. Slechts een enkele daarvan haalde de eindstreep. Ook meer traditionele plannen belandden op de shortlist: een audio-tour, een rugzakje voor kinderen met zoekkaarten en andere middelen voor een ontdekkingstocht, maar ook een plan om via drinkwater in restaurants geld op te halen voor de Veluwe.

Naast het eerste prijzengeld maken de winnaars ook kans op een bedrag van 5000 tot 50.000 euro om hun idee daadwerkelijk te realiseren.