100 kilo vuurwerk en vuurwerkbom boven restaurant, bewoner opgepakt Foto's: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie is woensdag in een woning boven restaurant Sugar Hill aan de Klarendalseweg in Arnhem gestuit op een grote partij vuurwerk. De hulpdiensten schaalden snel op, nadat er ook een geïmproviseerde vuurwerkbom werd gevonden. De gasten in het restaurant werden na de vondst naar buiten gestuurd. De straat was enige tijd afgezet.

Het ging om een partij van naar schatting 100 kilo vuurwerk, twitterde de politie. Een deel is illegaal vuurwerk. De bewoner is aangehouden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een tip. Woningen hoefden niet te worden ontruimd. Vuurwerkbom pas later gevonden Volgens de politie was het gedeeltelijk illegale vuurwerk 's middags al ontdekt. Pas in de avond werd de vuurwerkbom gevonden. Daarop werd eerst een explosievenspecialist van de politie ingeschakeld. Die besloot na onderzoek de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) er bij te roepen. Het restaurant ging kort voor 22.30 uur weer open. Rond die tijd werd ook het vuurwerk uit de woning weggehaald. Bekijk hier de beelden van het weghalen van het vuurwerk. De tekst gaat verder onder de video. De EOD nam de vuurwerkbom mee om die elders tot ontploffing te brengen. Dit zou zijn gebeurd op een terrein aan de Koningsweg. Personeel van Sugar Hill onthield zich woensdagavond van commentaar. Bekijk hier de beelden. De tekst gaat verder onder de video. De hulpdiensten hadden vanwege de mogelijk onveilige situatie opgeschaald naar GRIP1. Dat betekent dat de hulpdiensten gecoördineerd werden door de gemeente Arnhem. Ook burgemeester Ahmed Marcouch wordt op de hoogte gesteld bij een dergelijk incident. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl