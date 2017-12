Deel dit artikel:











100 kilo vuurwerk boven restaurant, straat afgezet Foto's: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie is woensdag in een bovenwoning aan de Klarendalseweg in Arnhem gestuit op een grote partij vuurwerk. De woning bevindt zich boven restaurant Sugar Hill. De klanten zijn naar buiten gestuurd. De straat is afgezet.

Het gaat om een partij van naar schatting 100 kilo vuurwerk, twittert de politie. Een deel is illegaal vuurwerk. De bewoner is aangehouden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een tip. Er zijn volgens de politie geen woningen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse om onderzoek te doen naar het vuurwerk. De hulpdiensten hebben vanwege de mogelijk onveilige situatie opgeschaald naar GRIP1. Dat betekent dat de hulpdiensten gecoördineerd worden door de gemeente Arnhem. Ook burgemeester Ahmed Marcouch wordt op de hoogte gesteld bij een dergelijk incident. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl