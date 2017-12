Deel dit artikel:











Verwarde man (84) vermist in Apeldoorn Foto: Politie Apeldoorn

APELDOORN - In Apeldoorn wordt sinds woensdagavond gezocht naar een man van 84 jaar. Hij verdween aan het begin van de avond in de omgeving van de Arthurgaarde, in de buurt van het Matenpark.

De bejaarde man is verward. Hij is 1 meter 78 lang, heeft grijs haar en draagt een gehoorapparaat. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij onder meer een donkerblauwe jas. Wie weet waar de man is of hem heeft gezien, wordt verzocht het alarmnummer 112 te bellen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl