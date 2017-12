Deel dit artikel:











Op deze plekken kunt u naar een kerstmarkt Kerstfair Mariënwaard Beesd

ARNHEM - Op zoek naar nieuwe kerstballen in de meest trendy kleuren, of gewoon lekker sfeer opsnuiven met een glaasje glühwein? Hier vindt u de kerstmarkten waar u in onze provincie terecht kunt.

tekst gaat verder onder video Staat ie er niet tussen? Staat die ene leuke kerstmarkt bij u in de buurt er niet tussen? Vul dan het onderstaande formulier in en de kerstmarkt verschijnt binnen een paar minuten automatisch op de kaart. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl