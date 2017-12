Deel dit artikel:











Haalt Margriet deze week 27.000 euro op? Foto: Facebook/The Good Million

ARNHEM - Ze is nog steeds in de race, maar wat wordt het spannend voor Margriet van der Woerd uit Arnhem. De weldoener is al weken bezig met haar project The Good Million. Doel: 1 miljoen euro ophalen voor Stichting Bootvluchteling.

De opdracht die ze zichzelf gaf: begin met 1 euro en verdubbel elke week het bedrag dat een week eerder via inzamelingsacties is binnen gekomen. En na 20 weken heb je dan meer dan een miljoen. Afgelopen zondag stond de teller voor Van der Woerd op 27.000 euro. Zondag moet dat dus 54.000 euro zijn. 'Ik heb van de benodigde 27.000 euro 7.000 binnen', zei de Arnhemse woensdag op Radio Gelderland in het programma van Frank van Dijk. Ze besloot eerder dit jaar alles aan de kant te gooien voor haar kindje The Good Million. Ze wilde Stichting Bootvluchteling uit Ede helpen, een organisatie die zich het lot heeft aangetrokken van bootvluchtelingen op het Griekse Lesbos, mensen die bivakkeren in tentenkampen en die letterlijk en figuurlijk geen kant op kunnen. 'Het mag geen vergeten ramp worden' 'Die beelden die ik al heel lang in het nieuws zie, hebben me aangegrepen. Die kinderen op die bootjes, in die kampen. Het hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Ik wilde graag iets doen, het voelt als mijn verantwoordelijkheid. Het is een vergeten ramp aan het worden en dat mag niet gebeuren', aldus Van der Woerd. De vluchtelingenkampen op Lesbos worden dagelijks voller, weet ze. 'Een daarvan heeft meer dan 6.700 vluchtelingen, waaronder zo'n duizend kinderen. Driehonderd zijn in hun uppie, zonder familie.' Gaat ze het halen, die mijlpaal van 1 miljoen euro? De ijzeren regel die de Arnhemse aan zichzelf heeft opgelegd: wordt het weekbedrag dat wil zeggen de verdubbeling van een week eerder, niet gehaald is het einde oefening. Het bedrag dat dan op haar rekening staat gaat dan naar Stichting Bootvluchteling. 'Het begint bizar te worden', realiseert Van der Woerd zich. 'De uitdaging wordt nu echt heel groot, ik zoek nog 20.000 euro.' Ze probeert die gedachte, zoals ze het zegt, 'wat kleiner te maken: ik heb 200 mensen nodig die 100 euro hebben of 2000 mensen die een tientje kunnen missen.' Zie ook: Hoe maak je van 1 euro 1 miljoen? Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl