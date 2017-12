Deel dit artikel:











Bezopen automobilist ramt betonblok Foto: Politie De Waarden

ARNHEM - In Kerkdriel is een man aangehouden die met zijn auto een betonblok had geraakt.

De bestuurder van de wagen blies bij een ademanalyse 830 ug/l, dat is ruim 3 keer de toegestane maximumhoeveelheid voor ervaren bestuurders. De man mocht zijn rijbewijs inleveren bij de politie en moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechtbank. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl