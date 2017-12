Dwangsom van 2500 euro voor inbrekers

ARNHEM - In de nacht van dinsdag op woensdag zijn op de Veluwe twee potentiële inbrekers extra getroffen met een dwangsom van 2500 euro. De mannen werden aangehouden door de politie. Ze hadden inbrekersgereedschap in hun auto.

Als de verdachten nog een keer in de gemeente worden gesnapt, moeten ze naast de gebruikelijke strafrechtelijke straf ook de dwangsom betalen.

Volgens de politie zijn de afgelopen maand in de buurt van Harderwijk, Ermelo en Putten vier keer mensen aangehouden met inbrekersgereedschap. Vaak werden zij ook in verband gebracht met inbraken elders in het land.

Politierechter schrikt te weinig af

De politie loopt vaak tegen veelplegers aan. Verdachten worden dan aangehouden, beboet en weggestuurd. Soms moeten zij bij de politierechter verschijnen, maar volgens sommige gemeenten is de afschrikkende werking te laag. Daarom hebben gemeenten een nieuwe maatregel tot hun beschikking, dankzij de gemeente Putten.

Die gemeente heeft vorig jaar een rechtszaak gewonnen bij de Raad van State, waardoor gemeentes potentiële inbrekers een dwangsom van 10.000 euro op mogen leggen wanneer ze worden aangehouden met inbrekersgereedschap. Gemeenten werken daarbij samen met de politie. De dwangsom moet voorkomen dat de verdachten zich opnieuw in het gebied begeven met inbrekersgereedschap op zak.