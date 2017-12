Omstreden zorgverlener Job Lanceer failliet

TIEL - Zorgaanbieder Job Lanceer uit Tiel is failliet verklaard. Het bedrijf bood begeleiding bij zelfstandig wonen voor jongvolwassenen met onder meer psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke handicap.

Het faillissement blijkt uit stukken op de site faillissementsdossiers.nl.

Omstreden zorgverlener

De Tielse zorgaanbieder lag de laatste tijd onder vuur omdat er mogelijk fraude is gepleegd. Justitie doet daar onderzoek naar. Afgelopen oktober trok de gemeente Tiel haar handen af van Job Lanceer, en plaatste alle 25 cliënten over naar een andere zorgaanbieder.

De gemeente deed dit na kwaliteitsonderzoek van Wmo-toezicht Gelderland-Zuid. De inspectie constateerde in 2016 dat kwetsbare cliënten niet de begeleiding krijgen die hoort bij de toegewezen zorgindicatie. Job Lanceer heeft een half jaar de tijd gehad zich te verbeteren, maar dat is volgens de inspectie niet of nauwelijks gebeurd.

