Hoe een plan voor een film werkelijkheid werd

ARNHEM - 'We hebben het geflikt en dat vanuit het niets.' Hét is de eerste grote film van het Arnhemse productiehuis NOBS van de broers Mans en Derk van den Berg. De jeugdfilm De IJslandbende gaat over vijf jongens en een meisje die proberen een expeditie naar IJsland op te zetten. Mans tekende voor de regie, zijn broer Derk produceerde de film. 'Dit smaakt naar meer', zegt regisseur Mans van den Berg.

In februari gaat de film in première, bij filmtheater Pathé Arnhem. Regisseur Van den Berg over de plot: 'Het gaat over de jongen Sem die droomt over een expeditie naar IJsland. Zijn vader is daar tijdens een expeditie om het leven gekomen. Sem wil dezelfde tocht maken en bedenkt een plan om vrienden mee te krijgen.'

De hoofdrol is voor de Arnhemse tiener Sem van Butselaar, één van zijn vrienden wordt gespeeld door Ashwin Evers uit buurtschap Tonden bij Brummen. De film is uiteraard voor een deel in IJsland gedraaid, drie dagen om precies te zijn. De regisseur: 'Veel te kort, maar we hebben het maximale uit die dagen gehaald.'

Jongen uit Syrië

Het productiehuis riep onder meer op Facebook jongeren op auditie te doen. Van den Berg vertelt: 'We hebben ook scholen benaderd en dramadocenten. Zo kwamen we onder meer bij Obadh Kheir Eddin uit, een jongen uit Syrië die vier jaar geleden als vluchteling naar ons land kwam. Hij sprak nog niet goed Nederlands, maar we zagen hem en wisten: hij moet gewoon meedoen.'

De trailer van de film. De tekst gaat verder onder de video.

Van den Berg zag tijdens de draaidagen de ontwikkeling bij zijn jonge cast, die amper of geen ervaring had met werken voor de camera. 'Ze hadden eigenlijk geen idee waar ze aan waren begonnen, maar na een paar dagen wisten ze: dit is menens. Ze raakten onder de indruk van elkaar en werden gaandeweg steeds kritischer naar zichzelf en ook naar elkaar. Het is ook een hechte vriendengroep geworden. Er zit zeker acteerpotentie in hen.'

Crowdfunding

De film De IJslandbende is af. De regisseur: 'Het smaakt naar meer. Toen we hier bij NOBS met dit project begonnen, nu ruim twee jaar geleden, zeiden we: dit begint bij drie ton. Maar het is echt gelukt. Vanuit het niets.' Een klein deel kwam tot stand via crowdfunding.

Distributeur van de film is het bedrijf In the Air, onder meer verantwoordelijk voor de distributie van jeugd- en familiefilms en tv-series zoals Abeltje, De Griezelbus en Hoe overleef ik mezelf.

De rolprent draait vanaf 15 februari in filmtheater Pathé in Arnhem en wordt waarschijnlijk eind 2018 uitgezonden op TV Gelderland. Mans en Derk van den Berg werken inmiddels aan twee nieuwe films, waarvan de eerste volgend jaar al moet uitkomen. Die film gaat over een meisje en een jongen die belanden in het muzikale en fantasierijke avontuur van Berend Botje.