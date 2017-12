Kerstboom per post: 'de eerste keer dat ik langskwam bij de post keken ze wel raar op'

DOETINCHEM - Sinterklaas is terug naar Spanje en dus sta je weer voor het jaarlijkse dilemma: wordt het een kunstkerstboom, of een echte. En als je een echte wilt; heb je dan zin om een boom in je auto te frommelen en daarna de naalden op te ruimen? Nee, dacht een Doetinchems echtpaar en zij bieden dan ook online verse kerstbomen aan.

Online een kerstboom bestellen is hip en handig. Je hebt namelijk geen auto vol met naalden en je hoeft ook niet zelf de trap op te sjouwen als je in een appartement woont. Marnix en Marian Muller uit Doetinchem merken de groeiende populariteit van de kerstboom per post goed. Zij hebben weilanden vol kerstbomen op hun boerderij 't Geutjen en bieden de bomen online aan.

Eurekamoment om 2 uur 's nachts

'We kwamen op het idee na een concert in Aalten. We waren 's nachts nog klaarwakker en ineens was het idee er. We zien elke zaterdag de vrachtwagen van een grote supermarkt door de straat rijden om boodschappen te bezorgen en we dachten: dat kunnen we ook met de kerstbomen doen', zegt Marian Muller. En zo geschiedde. Vorig jaar zijn ze ermee begonnen, maar dit jaar loopt het als een tierelier.

Marnix Muller: 'Ik zaag de bomen vers van het land en zoek de mooiste uit. Want als ik de overblijvertjes opstuur is het gauw afgelopen met de webshop. Ik zorg dat ze niet groter zijn 1 meter 75, want als ze groter zijn mogen ze niet met de pakketpost mee.' Vervolgens worden de bomen gespietst en al dan niet met voet ingepakt en in de bestelauto gegooid. Marian gaat dan naar het postkantoor.

Kriebels en uitslag

'De eerste keer dat ik daar kwam om een kerstboom te versturen keken ze wel vreemd op. Ook waren de dames die de bomen in ontvangst moesten nemen niet blij dat de boom zo kriebelde en ze kregen er uitslag van. Inmiddels zijn ze er aan gewend. Ik zet ze nu in een rek en lever ze dan achter de balie af. De volgende dag heeft de klant de kerstboom in huis.' Veel klanten vanuit heel Nederland laten weten blij te zijn met de boom. 'Ik vind het leuk dat ze soms iets laten horen als ze tevreden zijn met de service.'

De drukke periode is nu begonnen en dus rijdt Marian meerdere keren per dag naar het postkantoor om de bomen af te leveren, ze kan er maximaal acht per keer vervoeren. Voor concurrentie met de grote webshops hoeven ze niet bang te zijn denkt Marian: 'Een vers gezaagde boom van het land, dat heb je bijna nergens ,zeker niet per post. Veel bomen staan al een tijd voor ze in de winkel komen.'

Zelf zagen of uitgraven blijft het mooiste

Toch vinden Marnix en Marian het ook heel leuk als je de boom zelf komt halen. Marnix: 'Dat vind ik ook het mooiste, maar dat kan niet voor iedereen. Niet iedereen woont vlakbij een bomenkweker of heeft de middelen om er eentje op te halen. Maar met kinderen de mooiste uitzoeken en die zelf uitgraven of omzagen blijft het allerleukst.' Aanstaande zaterdag, zo vult Marian aan, zijn er weer midwinterhoornblazers op de boerderij en is de boerderij helemaal in kerstsfeer. 'Dat wordt een topdrukke dag. Dat is ook prachtig en heel gezellig.'