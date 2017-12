Jaarringen, duurzaamheid op Landgoed Middachten

ARNHEM - ‘Jaarringen’ volgt landgoed Middachten door de seizoenen heen en laat zien hoe de beheerders omgaan met duurzaamheid. Graaf Zu Ortenburg vertelt over de keuzes en uitdagingen die spelen in het beheer van monumentaal erfgoed.

Het landgoed gereed maken voor de toekomst is soms pionieren, zoals het toepassen van duurzame bouwmaterialen. De film laat zien hoe belangrijk het is om over de generaties heen te kijken, met respect voor het verleden. Dat blijkt niet alleen over de historische gebouwen te gaan, maar ook over de tuin en de bossen.

Jaarringen is een film van Sabine Eijkholt en Mirjam Koedoot.

Uitzending:

vrijdag 5 januari 2018, 17.15 uur (ieder uur herhaald)