ARNHEM - Na 50 jaar op de grootste concertpodia van de wereld te hebben gespeeld besluit de Nederlandse top-violiste Emmy Verhey om te stoppen.

In het jaar na deze grote beslissing volgt de camera haar, terwijl zij langzaam maar zeker de resten van het ongewilde etiket van Wonderkind afwerpt en haar nieuwe leven oppikt. Zonder viool, maar groeiend in een rol als leraar, zien we hoe haar levenslessen het opkomende viool-talent Vera Beumers op weg helpen.

De korte documentaire ‘De laatste keer, Tweede deel’ is een productie van Selfmade Films in samenwerking met Omroep Gelderland en Omroep Friesland en kwam tot stand met steun van het NPOfonds.

Omroep Gelderland zendt ook De laatste keer, deel 1 uit.

Uitzending:

Donderdag 21 december 2017, 17.20 uur De laatste keer, deel 1

Donderdag 21 december 2017, 18.20 uur De laatste keer, deel 2

Beide afleveringen worden de hele avond om en om herhaald