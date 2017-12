ARNHEM - Kennis & Kennis - The Art of Evolution portretteert de Nederlandse kunstenaars Alfons Kennis en Adrie Kennis en hun bijzondere werken. Creaties waarbij de menselijke evolutie centraal staat.

Maar het is ook het verhaal van twee genetisch identieke broers, die dankzij hun unieke band ver boven zichzelf kunnen uitstijgen als kunstenaars. Kennis en Kennis is een exclusief voorproefje van de documentaire Kennis & Kennis – The Art of Evolution (werktitel). De film toont een kijkje in het leven en werk van Adrie en Alfons Kennis. Komend jaar worden er nog veel nieuwe filmopnamen gemaakt. De uiteindelijke film zal begin 2019 klaar zijn.

Uitzending:

Zaterdag 6 januari, 17.15 uur (ieder uur herhaald)