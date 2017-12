Directeur en bestuursvoorzitter PlusOV weg na problemen

ARNHEM - Andreas Noordam, de directeur van PlusOV, stapt op. Ook bestuursvoorzitter Wim Vrijhoef vertrekt. Aanleiding zijn de vele klachten over het leerlingen- en Wmo-vervoer in Apeldoorn en omgeving.

Het bestuur van PlusOV zegt een plan van aanpak te hebben goedgekeurd voor het oplossen van de problemen bij het leerlingen- en Wmo-vervoer (de vroegere Regiotaxi). In een persbericht schrijft het bedrijf dat daarom ook de organisatie van PlusOV onder de loep wordt genomen. Het vertrek van de directeur is daar een gevolg van.

Vertrek op korte termijn

Bestuursvoorzitter Vrijhoef legt in januari zijn functie neer. Zijn taken worden overgenomen door een ander bestuurslid. Vrijhoef is ook wethouder in Voorst. Eerder gaf hij bij Omroep Gelderland al aan dat hij mogelijk zou vertrekken.

Het bestuur gaat nu op zoek naar een interim-directeur. Het is nog niet bekend wanneer die aan de slag gaat en wanneer de huidige directeur vertrekt. Het bestuur zegt dat op zo'n kort mogelijke termijn te willen realiseren.

In een onderzoek van Omroep Gelderland kreeg PlusOV een 3,4. Gebruikers en mensen in hun omgeving klagen bijvoorbeeld over onlogische routes en onbeschofte chauffeurs. Op 13 november verscheen daarnaast een extern rapport naar PlusOV. De conclusies waren bikkelhard. Politieke partijen eisten vervolgens actie.

Bestuursvoorzitter Wim Vrijhoef reageerde eerder bij Omroep Gelderland op de resultaten van het externe rapport:

Wat is PlusOV?

PlusOV is de naam van het speciaal vervoer in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De planning wordt geregeld in eigen beheer (door de gemeenten); de uitvoering van de ritten is uitbesteed aan Taxi Witteveen, TCR Raalte en Willemsen de Koning.



In augustus 2016 begon PlusOV met leerlingenvervoer in de gemeente Apeldoorn en sinds augustus 2017 verzorgt PlusOV ook het leerlingenvervoer in de andere betrokken gemeenten. Sinds 1 januari dit jaar rijdt al het Wmo-vervoer in de Stedendriehoek onder de naam PlusOV.

In de eerste zes maanden van 2017 werden ruim 200.300 Wmo-ritten uitgevoerd en ruim 57.000 ritten in het kader van leerlingenvervoer.

Dit artikel is onderdeel van ons dossier Onderzoek speciaal vervoer.