Drie Gelderlanders beloond voor bijzondere heldenmoed

Als toevallige passant observeerde Hissing in 2003 met gevaar voor eigen leven de daders en slachtoffer Alex Wiegmink, in de zaak die later bekend werd als de Posbankmoord. De getuigenis van Hans Hissing uit Arnhem bleek van groot belang voor de oplossing van de zaak. Hissing is blij met de penning: 'Ik vind het bijzonder dat ik dit heb gekregen en het is ook prettig om erkenning te krijgen voor wat je hebt gedaan.' Hissing kon ook waarderen dat hij voor de penning was voorgedragen door Peter R. de Vries, die ook altijd nauw bij de zaak betrokken was. Daarnaast blijft de Arnhemmer ook nuchter: 'Ik heb nooit getwijfeld aan wat ik heb gedaan, je mag best wel je steentje bijdragen aan de maatschappij.'

Heldendaad

De andere Gelderlanders die de penning kregen, Youri Uil uit Nijmegen en Ruben den Engelse uit Apeldoorn, hadden een vergelijkbare heldendaad. Beiden redden eerder dit jaar op 15-jarige leeftijd een oudere vrouw van het spoor, terwijl de spoorbomen dicht zaten en een trein in volle vaart naderde. De jongens twijfelden niet en grepen met gevaar voor eigen leven in. 'Ik ben blij met de erepenning, ik vind het een flinke eer', zei Youri Uil na afloop.

Zeven beloningen

De penningen werden op het stadhuis van Rotterdam uitgereikt door Pieter van Vollenhoven zelf. Naast naamgever van de penning is hij ook voorzitter van de stichting. In totaal werden zeven mensen beloond voor hun optreden of het te hulp schieten van een ander.