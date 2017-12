Deel dit artikel:











Acht ton aan cocaïne gevonden in kofferbak Foto: Bundespolizei

KLEVE - De Bundespolizei en de Koninklijke Marechaussee hebben zondag bij de grens in het Duitse Straelen 12,25 kilo cocaïne in beslag genomen. De harddrugs, die in de kofferbak van een auto, zaten, hebben een waarde van 841.000 euro.

Een 23-jarige Duitser is aangehouden. De drugs zaten in een ruimte onder het reservewiel in de kofferbak van zijn auto. Hij was even daarvoor over de Nederlandse grens Duitsland ingereden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl