Sinterklaascadeaus retour via bedrijf in Wijchen

Duizenden en duizenden artikelen liggen er in de magazijnstellingen bij BuyBay in Wijchen. Van speelgoed, tot gereedschap en van mobieltjes tot televisies. Kennelijk zit Sinterklaas er toch nogal eens naast met de goede cadeau keuze. Thijs Bosgoed van BuyBay: 'In de tijd waarin we leven is het gebruikelijk dat mensen iets kopen of dat er iets gekocht wordt voor een persoon, en dat het net zo eenvoudig is om de artikelen weer terug te sturen.

Uit zijn jasje gegroeid

Volgens Bosgoed worden er in Europa jaarlijks ruim 3 miljard artikelen van webwinkels als bol.com retour gestuurd. Een aanzienlijk deel daarvan vindt zijn weg naar een nieuwe koper via BuyBay. Het bedrijf van Bosgoed opende dit jaar in Wijchen een nieuwe loods, nadat de vorige loods in Heteren te klein geworden was.

Bosgoed vindt het zonde van die nieuwe artikelen en is blij dat hij ze een tweede leven kan geven. Hij ontneemt de webwinkels het werk van inname, nakijken en opnieuw te koop aanbieden. Een vrijwel volledig geautomatiseerd systeem neemt de artikelen in en weegt ze. 'Als het gewicht te laag is, weten we dat er iets ontbreekt', aldus Bosgoed. Het systeem berekent ook de prijs waarvoor het artikel weer te koop kan worden gezet.

Computers volledig leeg gemaakt

Toch komen er nog mensenhanden aan te pas. Zo staan er bij BuyBay een aantal 'testbanken' waarop bijvoorbeeld computers getest worden. Een van de testers Rick Klokgieters, wijst op een stellingkast waar een flinke rij laptops staat. 'Die worden daar van begin tot het einde getest. En dan volledig leeg gemaakt. En dan wordt er ook weer een nieuw besturingssysteem opgezet.'

Persoon na Sinterklaas heeft enorm veel geluk

Zo is de misser van de goedheiligman straks het geluk van de kerstman. Thijs Bosgoed: 'Absoluut. Dat is een van de redenen waarom wij ontiegelijk snel de producten nadat ze bij ons zijn binnengekomen opnieuw in de verkoop plaatsen. Dus waarschijnlijk heeft de persoon na Sinterklaas enorm veel geluk.'