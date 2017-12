Vitesse met Castaignos en Matavz in de spits tegen Nice

ARNHEM - Vitesse speelt donderdag vooral om het publiek te vermaken. Dat zei trainer Henk Fraser tijdens de persconferentie voor het afsluitende Europa Leagueduel met Nice.

De GelreDome zit, ondanks de uitschakeling, zo goed als vol tegen de Franse middenmoter. Fraser toonde zich behoorlijk openhartig en verklapte alvast dat hij twee centrumspitsen opstelt. Tim Matavz en Luc Castaignos. 'De kans is heel groot dat we zo gaan beginnen. We hebben de laatste tijd veel getraind met twee spitsen. Dit is volgens mij een mooie wedstrijd om het zo in te vullen. En misschien is het de komende weken ook wel een wapen.'

Fraser kijkt daarbij ook naar de tegenstander. Nice won in de thuiswedstrijd tegen Vitesse vooral de slag op het middenveld en had volledig controle over dat duel. 'Het voordeel is als je met twee centrumspitsen speelt, dat je een middenvelder over hebt. Zij spelen ook met vier man op het middenveld volgens mij. Dan moet je daar dus iets tegenover zetten om partij te kunnen bieden.'

Over het belang van de wedstrijd donderdag is Fraser helder. 'We willen het publiek vermaken. Dat is het enige dat ons nog rest. Dat klinkt misschien wat negatief, maar we hebben het nog niet voor elkaar gekregen. Maar het betekent niet direct dat je vol op de aanval moet spelen. Ik ben altijd realistisch en we willen er niet met een 7-1 nederlaag af komen.'

Fraser spiegelt zich daarbij aan de eerste thuiswedstrijd tegen Lazio Roma toen Vitesse weliswaar verloor, maar wel 90 minuten met passie en hartstocht speelde. 'We moeten ook eens een wedstrijd winnen in de Europa League. We vonden zes punten een realistische doelstelling. Als we winnen komen we daar nog enigszins in de buurt. Maar duidelijk is dat we niet hebben kunnen halen wat we voor ogen hadden. Het is ons dus niet gelukt.'

Milot Rashica zit bij de selectie. Hij kampte met een lichte kuitblessure. Of hij speelt, kon Fraser nog niet zeggen. 'We trainen woensdag nog een keer. Maar we kennen ook de belangen van de competitie.' Concreter was de trainer over middenvelder Charlie Colkett. De Engelse huurling van Chelsea lijkt te gaan spelen. 'Dit zou een mooi moment voor hem zijn. De kans is best groot. Op een aantal plaatsen zal het anders zijn', vertelde Fraser ook die zinspeelt op het geven van rust aan een enkeling. Navarone Foor begint vrijwel zeker op de bank tegen Nice.

Het duel begint donderdag om 21.05 uur.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Lelieveld, Kashia, Miazga, Faye, Büttner; Bruns, Colkett, Mount; Castaignos en Matavz