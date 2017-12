Nijmeegse glasmepper moet vier maanden de cel in

ARNHEM - De 26-jarige Nijmegenaar die in de nacht van 23 april 2017 een man uit Groesbeek met een glas bewerkte, moet vier maanden de cel en daarboven op krijgt hij nog drie maanden voorwaardelijk celstraf. De 20-jarige Groesbeker raakte toen gewond.

De twee kregen het met elkaar aan de stok, waarna de 26-jarige man een glas sloeg in zijn gezicht en hals. Deze spatte uit elkaar waardoor de man uit Groesbeek meerdere diepe snijwonden opliep. Als gevolg verloor hij een liter bloed, hing zijn oorlel los en werd er een zenuw geraakt waardoor hij nog steeds geen gevoel heeft in een deel van zijn gezicht.

Volgens de rechtbank is deze straf op zijn plaats gezien andere voorbeelden in Nederland in combinatie met dat de man nog niet eerder veroordeeld is voor geweldpleging. Ook heeft de man een baan die door zijn gevangenisstraf in gevaar kan komen. Daarnaast moet de Nijmegenaar een schadevergoeding van 2300 euro betalen.

Zie ook: Ruzie in café loopt uit de hand, man met stuk glas bewerkt