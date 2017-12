Onderzoek naar explosie; politie zet gebied af

'We onderzoeken wat daar nou precies gebeurd is. Dat doen we onder meer met honden', vertelt een woordvoerder. Volgens de politie raakte een van de huizen waar nu onderzoek wordt gedaan beschadigd door de enorme knal. Diverse buurtbewoners gaven aan dat de knal die zondagavond enorm was. Maar de politie werd maandagavond was gebeld. Waarom er woensdag alsnog aanvullend onderzoek wordt gedaan kan de politie niet zeggen.

Rond 13.30 uur werd een PD-unit neergezet, dat is een wagen waaruit de politie kan werken. Er is niemand aangehouden.