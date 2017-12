Biogasfabriek Varsseveld laat op zich wachten, tegenstanders ruiken hun kans

Nadat de Raad van State vorig jaar het licht op groen zette, leek het ook een kwestie van tijd voor de schop de grond in zou gaan. Toch laat de installatie op zich wachten. Tegenstanders ruiken opnieuw een kans om de bouw te voorkomen.

Waarom is die installatie volgens boeren nodig?

Boeren die de mest van hun koeien, varkens of konijnen niet kwijt kunnen op hun eigen land moeten de mest nu nog vaak op laten halen door transporteurs. 'De mest gaat dan naar Friesland of Groningen waar een tekort is', legt Henk Rougoor, voorzitter van de Coöperatie AGroGas uit. 'Dat zijn honderden kilometers die moeten worden afgelegd en dat is niet duurzaam.'

Lang proces door verzet buurt

Het plan voor de bouw van een biogasinstallatie ontstond twaalf jaar geleden. 'Het zoeken naar een locatie verliep heel erg moeizaam omdat omwonenden grote bezwaren hadden', legt Rougoor uit.

Vrachtverkeer, stankoverlast en een rapport over mogelijk explosiegevaar werden aangedragen als argumenten. 'Uiteindelijk is de provincie Gelderland er aan te pas gekomen om aan een locatie te komen.' Dat werd bedrijventerrein Hofskamp Oost in Varsseveld.

Gas zonder aardbevingen

In al die jaren heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. 'In eerste instantie wilden we vooral van onze mest af, nu zorgt de fabriek voor een circulaire economie. We maken nu groen gas van de mest en wat overblijft wordt verwerkt tot kunstmest', legt Rougoor uit. Zo hoeft kunstmest niet meer naar de Achterhoek te komen, maar produceert de fabriek het zelf. 'Daarnaast kunnen we straks zo'n beetje heel Varsseveld voorzien van gas, en dat zonder de aardbevingen.'

Veehouders zijn blij met dat het er nu toch eindelijk van gaat komen. 'Sommige boeren zitten echt in grote financiële problemen omdat de afvoer van het mestoverschot zo groot is', zegt Borgman. 'Wij hebben zelf zo'n 700 kuub mest over per jaar. Dat zijn 25 vrachtwagens vol mest.'

Daarnaast vindt hij het belangrijk dat de sector duurzaam wordt. 'Doordat we nu niet alleen gas gaan leveren, maar ook kunstmest produceren, dragen we daar aan bij.' Vanwege die duurzaamheid besloot de provincie om subsidie te geven aan de coöperatie.

Voor het blok gezet

Omwonenden zijn woensdag geïnformeerd over de plannen. In het verleden stonden buurt en initiatiefnemers lijnrecht tegenover elkaar. 'De bijeenkomst was vooral bedoeld om te informeren en om te onderzoeken of er openingen zijn om weer met elkaar te praten', zegt mediator Karin Nauta. 'Het was een gesprek waarin vragen op inhoud, voortgang en verwachtingen besproken zijn.'

Fred Jansen van de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland voelt zich voor het blok gezet. 'De plannen zijn nu toch weer anders dan waar we voor bij de rechter stonden. We gaan nu met elkaar in overleg om te kijken hoe en wat we kunnen en willen. Buren maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid.' In januari bepaalt de groep buurtbewoners zijn positie richting AGroGas.

Unieke installatie

'Ik begrijp die kritiek deels', zegt Rougoor. 'Maar we voldoen aan alle eisen. Kijk, overal kan iets misgaan, maar hier zit geen gastank in, dus die kan niet exploderen.' Volgens hem is het een unieke installatie die nog nergens in Nederland staat.

De bank moet nog akkoord gaan, maar het ziet er volgens Rougoor allemaal goed uit. Het duurt echter nog even voordat de fabriek 100 procent in werking is. 'Dat zal pas eind 2019 zijn.'

