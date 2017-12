Kattenkiller actief in Aalten, politie tast in het duister

AALTEN - Er is mogelijk een ware kattenkiller actief in Aalten. Dit jaar zijn er twee katten neergeschoten in de Damstraat en vervolgens overleden. De politie tast in het duister over de dader en met wat voor wapen de beesten zijn doodgeschoten.

Eind november was het tweede incident; een kat genaamd Macho is toen naar het de dierenarts gebracht waar bleek dat er een kogel in het beestje zat. Macho was niet meer te redden, waarop de dierenarts het beestje heeft laten inslapen. Na onderzoek van de politie bleek dat in mei dit jaar al eerder een kat was beschoten en ook dat beestje overleefde het niet.

Politie tast in het duister

'We hebben echt geen enkel idee nog', zegt agent Hartman van de dierenpolitie Achterhoek tegen Omroep Gelderland. Ze zijn daarom dringend op zoek naar getuigen. 'We hebben nu alleen nog maar losse puzzelstukjes en willen graag de complete puzzel leggen.' De politie kan ook nog geen verbanden leggen met andere schietincidenten elders in de provincie. 'Helaas gebeuren dit soort incidenten veel vaker, als we een verdachte in zicht hebben dan gaan we hier zeker ook naar kijken', aldus Hartman.

Kat opgegraven

'In het onderzoek naar de dader heeft de politie al verschillende maatregelen genomen. Zo hebben ze zelfs kat Macho laten opgraven. 'Deze was al begraven door de eigenaar, maar in overleg wilden we toch extra onderzoek doen op de kat.' De kat is toen uiteindelijk onderzocht door een patholoog-anatoom in Utrecht.

De politie roept getuigen op zich te melden via meldpunt 114.