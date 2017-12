Deel dit artikel:











Miljoenen euro's witgewassen; man uit Lunteren opgepakt Foto: Pexels

LUNTEREN - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan in een woning in Lunteren in verband met een groot witwasonderzoek. Een 28-jarige man uit Lunteren is bij dat onderzoek opgepakt.

De opsporingsdienst is ook nog vijf andere panden in Nederland binnengevallen en één pand in België. In totaal zijn er zes aanhoudingen gedaan. Volgens de FIOD gaat het onderzoek om een witwasbedrag van ruim 5 miljoen euro. De dienst zegt dat de verdachten en hun bedrijven beschikten over grote sommen contant geld, maar dat het vermoeden bestaat dat daar geen normale legale inkomsten tegenover staan. De verdachten zijn vier mannen in de leeftijd van 28 tot 64 en twee vrouwen van 59 en 76 jaar. Directeuren Neckermann.com Bij de invallen in de woningen en bedrijfspanden is er beslag gelegd op administratie en computers. Naast de woning in Lunteren, waren er invallen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum en Loosdrecht. Volgens RTL Z zou het onder anderen gaan om de directeuren van webwinkel Neckermann.com en moederbedrijf Readen. De FIOD ontkent noch bevestigt deze informatie.