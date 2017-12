Proef met snelheidsverlaging op provinciale weg tussen Eefde en Gorssel

EEFDE - De maximale snelheid op de weg tussen Eefde en Gorssel gaat tijdelijk omlaag. Gedeputeerde Staten willen als proef de snelheid op de N348 verlagen naar zestig kilometer per uur.

De proef moet, samen met een proef bij Spankeren, meer duidelijkheid geven over de effecten van snelheidsverlaging op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Langs de weg komen borden. Daarnaast komt er onder meer een belevingsonderzoek voor omwonenden en gebruikers van de weg.

Verzoek van gemeente Lochem

Provinciale Staten hadden gevraagd om de proef. De aanleiding was een verzoek van de gemeenteraad van Lochem en omwonenden van de N348 om de snelheid op deze weg te verlagen. De gemeente Zutphen en de politie zijn tegen de proef. Gedeputeerde Staten geven in een brief aan terughoudend te zijn met proeven op de weg.

Er zijn landelijke afspraken over hoe alle wegbeheerders de weg moeten inrichten. De inrichting van de weg moet er voor zorgen dat automobilisten automatisch hun snelheid aanpassen. Deze proef staat haaks op deze afspraken en brengt dus ook risico’s met zich mee, benadrukken Gedeputeerde Staten.

Nadat het plan besproken is met Provinciale Staten en het Verkeersbesluit definitief is, kan de proef beginnen. De proef start, is de verwachting, in augustus 2018 en loopt tot januari 2019.