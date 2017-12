Deel dit artikel:











Uren in de rij en dan zit je met de brokken Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een enorme rij voor de winkel en dat om chocola in te slaan: het is brokkendag bij chocolaterie Mousset in Arnhem.

Bij de chocolaterie is het een jaarlijkse traditie; de dag na Sinterklaas wordt de chocola per kilo verkocht en dat zorgt voor drukke taferelen. De winkel aan de Koningstraat ging om 10.00 uur open. Arthur Brinkhoff uit Driel stond al 5.45 uur voor de deur en heeft dus vier uur staan wachten tot hij naar binnen mocht. Gelukkig voor hem werd dat wel beloond. 'Ik kom hier al 25 jaar achter elkaar, het is echt een traditie. Als kind ging ik al mee met mijn ouders en nu heb ik zelf een poging gewaagd om als eerste te zijn.' Arthur kreeg een grote mand met chocolade cadeau, om vervolgens nog zijn lijstje af te werken in de winkel. De mensen die verderop in de rij staan, worden warm gehouden met warme chocolademelk en een broodje. 'Ik sta hier nog maar een half uur, ik hoop dat er nog wat over is straks,' vertelt een moeder met kinderwagen. 'Maar het is gezellig en we worden goed verzorgd, een ideale dag die Brokkendag.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl