Herdenkingsbord Halifax in plomp gevonden

Woensdagochtend ging de voorzitter samen met penningmeester Ben Rouwhorst en een aanhanger op pad. 'We kregen een tip dat het bord hier in het water zou liggen. Ik dacht dat is een slootje, maar dat is dus niet zo', ziet Weijermars.

Het is even zoeken naar het grote bord met twee palen dat afgelopen weekend verdween uit Ulft. Het bord is een monument voor de gecrashte bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog. Maar dan doemt er wat op in het riet langs het water. 'Ik zie daar wat liggen. Goh... Het is het, fijn dat we het weer hebben.'

Het bord werd live op radio gevonden:

Het bord ziet er nog redelijk uit, acht kilometer verwijderd van de plek waar het hoort te staan. 'Hoe krijgen we dat dingen eruit?', roept de penningmeester bij het zien van het bord. De voorzitter heeft het wel een idee. 'Ben is het beste in zwemmen, dus boks uit en er in.'

Het is de mannen uiteindelijk gelukt om het herdenkingsbord uit het water te halen.