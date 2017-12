Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer in regio Achterhoek en Rivierenland

ARNHEM - Met ingang van aanstaande zondag (10 december) is er een nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in de regio Achterhoek Rivierenland. Daardoor hebben veel buslijnen gewijzigde vertrektijden of rijden ze een andere route.

De meest ingrijpende wijziging is rondom Kesteren en Rhenen. Eerder werd al bekend dat er een pendelbus tussen de stations komt om de wachttijden te verminderen.

Pendelbus Kesteren-Rhenen

Dat is nodig omdat door de invoering van de nieuwe dienstregeling van NS reizigers in Rivierenland een fors langere wachttijd hebben op station Tiel. Dit is een negatief gevolg van de extra treinen tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Er moeten nog een aantal maatregelen worden genomen om de pendeldienst te kunnen laten rijden. Zo moet er een bushalte worden ‘gereactiveerd’, moeten er verwijsbordjes op station Rhenen komen en moet op station Kesteren een halteplaats worden ingericht.

Treinwijzigingen

Op het treintraject Winterswijk-Arnhem komt er op zaterdag een extra vroege rit bij van Winterswijk naar Arnhem. Die trein vertrekt om 05.50 uur. Hierdoor wordt het mogelijk om, vanuit de Achterhoek, een uur eerder de Randstad en Schiphol te bereiken.

Voor het treintraject Zutphen-Winterswijk gelden kleine wijzigingen in de vertrektijden. In Zutphen wordt de overstaptijd van de intercity uit Roosendaal op de trein naar Winterswijk 1 minuut ruimer. Om beter in te spelen op de steeds langer doorlopende avondspits wordt op werkdagen in de avonduren de halfuurdienst tussen Zutphen en Winterswijk uitgebreid tot 21:00 uur.

Op zaterdagochtend vervalt de eerste treinrit van Zutphen (7.06 uur) naar Winterswijk, dat komt doordat er te weinig gebruik gemaakt wordt van die rit. Ook komt er in de nacht van zaterdag op zondag een extra trein van Zutphen naar Winterswijk, die vertrekt om 1.02 uur.

Kijk voor alle wijzigingen op: www.arriva.nl/dienstregeling.

Alle buswijzigingen:

Buslijn 24: De aankomst- en vertrektijden veranderen aanzienlijk. Dit wordt gedaan om de overstap op de treinen in Doetinchem te verbeteren.

Buslijnen 27 en 29: De aankomst- en vertrektijden veranderen aanzienlijk. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om in Doetinchem over te stappen op de trein naar Winterswijk.

Buslijn 28: De aankomst- en vertrektijden veranderen aanzienlijk. Dit wordt gedaan om de overstap in Doetinchem op andere buslijnen te verbeteren.

Buslijn 40: Op werkdagen zijn er kleine wijzigingen in de vertrektijden. Op zaterdag en zondag vertrekt lijn 40 voortaan vanaf Doetinchem, na aankomst van de trein uit Arnhem. Hierdoor kunnen reizigers op zaterdag en zondag voortaan 2 keer per uur van Doetinchem naar Gaanderen en Terborg reizen.

Buslijnen 72, 73 en 74: Lijn 72 rijdt niet meer tussen Lichtenvoorde en Varsseveld. Deze verbinding wordt verzorgd door lijn 74. In Lichtenvoorde wordt volgens een gewijzigde route gereden. Lijn 73 rijdt niet meer op zondag en op werkdagen na 21 uur. Reizigers van Winterswijk naar Enschede kunnen reizen via Station Lichtenvoorde-Groenlo. Op zaterdag rijdt lijn 73 overdag tussen Winterswijk en Groenlo waar overgestapt kan worden op lijn 74. Lijn 74 gaat 7 dagen per week rijden, op werkdagen overdag tussen Doetinchem en Enschede en op zaterdag, zondag en alle avonden tussen Varsseveld en Haaksbergen. In Varsseveld kan op alle momenten worden overgestapt op de trein naar Doetinchem en Arnhem. In Haaksbergen sluit lijn 74 ’s avonds en in het weekend aan op lijn 62 van Keolis (Syntus) naar Enschede.

Buslijnen 80, 83 en 84: De lijnvoering in Zutphen en Warnsveld is compleet aangepast. Lijn 80 rijdt voortaan 1 keer per uur van station Zutphen via de Zuidwijken naar Warnsveld en Vorden. ’s Avonds en op zaterdag en zondag rijdt lijn 80 niet. Op die momenten wordt de verbinding met het station verzorgd door buslijnen 82, 83 en 84. Lijn 83 rijdt 2 keer per uur tussen station Zutphen en Warnsveld/Leesten. Deze lijn rijdt voortaan ook op zaterdag en zondag. In Warnsveld is de route veranderd en komt de bus niet langer langs GGNet. De overstapmogelijkheden op station Zutphen worden beter. Lijn 84 is een nieuwe buslijn die de Zuidwijken verbindt met station Zutphen. De lijn rijdt op werkdagen overdag 1 keer per uur. Zo kan 2 keer per uur van en naar station Zutphen worden gereisd; 1 keer per uur met lijn 80 en 1 keer per uur met lijn 84. Op zaterdag en zondag rijdt lijn 84, 2 keer per uur. De route van lijn 84 is sneller dan die van lijn 80.

Buslijn 81: De vertrektijden zijn aangepast, zodat de overstapmogelijkheden op station Deventer richting Twente en de Randstad beter worden. Halte Industrieweg in Zutphen komt te vervallen.

Buslijn 82: Op werkdagen zijn overdag de aankomst- en vertrektijden flink gewijzigd. Overstaptijden bij station Zutphen en station Doetinchem zijn hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Buslijn 591: Deze lijn komt te vervallen. Reizigers van Dinxperlo naar Aalten en Lichtenvoorde kunnen gebruik maken van de nieuwe lijn 694. Deze biedt een snelle reismogelijkheid van Dinxperlo naar Enschede via Lichtenvoorde.

Buurtbussen: De vertrektijden van de volgende buurtbuslijnen zijn aanzienlijk gewijzigd: 194, 195, 196 en 197.

Schoollijnen: Om beter in te spelen op de toegenomen vervoervraag in de ochtendspits gaan de volgende nieuwe schoollijnen rijden: 623 Borculo - Ruurlo - Doetinchem 627 Giesbeek - Doesburg - Doetinchem 628 Dinxperlo - Ulft - Doetinchem 651 Lochem - Vorden - Doetinchem 694 Dinxperlo - Aalten - Lichtenvoorde



Belangrijkste buswijzigingen Rivierenland