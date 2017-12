VIDEO: Koe valt in gierput en bevalt van stiertje

Omdat de koe op het punt stond te bevallen verplaatste de boer haar naar een andere stal. Ze liep echter de verkeerde kant op en viel door een gat in de vloer in de gierput. De boer kreeg het dier er niet zelfstandig uit en riep de hulp in van de brandweer.

De brandweer is met speciale pakken afgedaald in de gierput. Op dat moment was de koe al aan het kalven en was het niet mogelijk om haar uit de put te takelen. De brandweer heeft daarom geholpen het kalfje de wereld in te brengen.

Het stiertje werd direct na de geboorte als eerste naar boven geholpen, waarna moederkoe met een veetakel uit de put werd getild.

Zowel de moederkoe als het stiertje maken het goed.