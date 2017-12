Deel dit artikel:











Auto eindigt in sloot, bestuurder gewond Foto: Jeffrey Slendebroek / Persbureau Heitink

ANDELST - Een automobilist is dinsdagavond gewond geraakt, nadat hij met zijn auto in de sloot terecht was gekomen.

Omdat de eerste melding 'auto te water' was, rukten meerdere brandweerkorpsen uit. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen en ook het duikteam van de brandweer Arnhem werd ingeschakeld, terwijl er maar een kleine laag water in de sloot stond. De bestuurder moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd omdat hij bekneld zat. De man is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om aan zijn verwondingen te worden behandeld. De auto raakte zwaar beschadigd bij het eenzijdige ongeval en wordt afgesleept door een bergingsbedrijf. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl