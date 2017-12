Inbrekers op klaarlichte dag betrapt en aangehouden

WIJCHEN - De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van een woninginbraak op de Zesweg in Wijchen.

De bewoner van de woning werd rond 11.50 uur opgeschrikt door glasgerinkel. Toen ze op het geluid af ging, zag ze hoe twee mannen een raam probeerden open te breken aan de achterzijde van het pand.

De mannen namen de benen, maar werden even later door de politie aangehouden. Volgens de politie Wijchen was dat mogelijk omdat de vrouw goede signalementen had gegeven en alerte getuigen de looprichting en positie van de verdachten doorgaven.

De verdachten zijn 25 en 43 jaar oud en en hebben beide geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.