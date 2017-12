Youssef El Jebli keert vrijdag terug in elftal De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap speelt vrijdag de lastige uitwedstrijd tegen Almere City waar het vorig seizoen op de valreep won. Trainer Henk de Jong zit weer veel ruimer in zijn keuzes.

De Jong kan tegen de nummer 10 van de ranglijst weer beschikken over Youssef El Jebli. De middenvelder raakte geblesseerd in het uitduel met FC Den Bosch op 27 november. Hij viel al vroeg uit en werd vervangen door Tim Receveur. Tegen Jong AZ nam Receveur de plek over van El Jebli die nu weer helemaal hersteld is van een knie- en enkelblessure. Dinsdag trainde de aanvallende middenvelder vol mee met de groep. 'Hij werd steeds sterker. De kans is dus wel heel groot dat hij weer gaat spelen. Tim heeft het goed gedaan maar op dit moment ook wat last van twee ontstoken tenen', zegt De Jong.

De Graafschap verdedigt vrijdag de vierde plaats in de eerste divisie. De Jong kan weer keuzes maken. Andrew Driver en Mark Diemers keren terug van een schorsing, terwijl Sjoerd Ars ook weer bij de selectie zit. 'Woensdag krijgt Sjoerd een masker aangemeten. Met zijn neus is het weer goed. Hij zit bij de groep.'

Myenty Abena is echter nog niet terug bij de Superboeren die vrijdag nipt wonnen van Jong AZ (1-0). 'Met Myenty gaat wel tot de winterstop duren. We dachten hem vrij snel terug te hebben. Maar er is een bandje opgerekt en dat heeft nog wat tijd nodig', weet De Jong.