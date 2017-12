Burgemeester van ene Gelderse gemeente naar een grotere andere

BEUNINGEN - Het was een formaliteit, maar het moest wel gebeuren. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dinsdag haar goedkeuring gegeven aan de overstap van Carol van Eert van burgemeester van de gemeente Beuningen naar burgemeester van de gemeente Rheden.

'Trots en vol enthousiasme', is Van Eert. Zo laat de eerste burger van Beuningen op zijn Twitter-account weten. Begin november werd al duidelijk dat ze hem in het gemeentehuis in De Steeg graag wilden hebben.

Er hebben 32 mensen gesolliciteerd naar de baan van eerste burger van Rheden. De 55-jarige Van Eert wordt nu burgemeester van een gemeente van ruim 43.000 inwoners en verlaat daarvoor een gemeente van meer dan 25.000 inwoners. De benoeming gaat in op 11 januari 2018.

Rheden heeft een nieuwe burgemeester nodig, omdat de huidige burgemeester Petra van Wingerden op 31 december stopt. Sinds 2004 is zij burgemeester van de gemeente Rheden. PvdA-er Van Eert is burgemeester van Beuningen sinds 2012.

