Matt Miazga wil Europees avontuur Vitesse met trots afsluiten

Matt Miazga in de uitwedstrijd in Frankrijk: natuurlijk kunnen wij winnen van Nice

ARNHEM - Matt Miazga wordt bij Vitesse geroemd om zijn voorbeeldige instelling. 'Het gaat er om sterk te zijn in je hoofd. Mentaliteit is alles.'

De Amerikaanse verdediger probeert altijd vertrouwen uit te stralen. 'Daar gaat het ook om. Je moet dat als team gewoon hebben en aan je tegenstander laten zien. We hebben genoeg goede wedstrijden gespeeld dit seizoen om dat vertrouwen in elkaar ook te hebben. Donderdag is ons doel om te winnen, zodat we deze campagne met een positief gevoel kunnen afsluiten.'

Nice won aan de Cote d'Azur met 3-0. Vitesse had bitter weinig te vertellen. Miazga stond tegenover Balotelli, de spits uit Italië. 'Hij is altijd gevaarlijk. Je moet 90 minuten gefocust en alert zijn. Oke, hij heeft misschien weinig kans gehad in de eerste wedstrijd, maar dat doen we met zijn allen. We verdedigen als een team. En er ging inderdaad ook wel genoeg mis.'

Niks makkelijk

Miazga zegt dat de vijf zware duels op het Europese podium nuttig zijn geweest voor Vitesse. 'Je hebt nu zelf ervaren dat niks makkelijk gaat en vanzelf. Je moet er nog meer voor werken om een resultaat te halen en in alles 100 procent zijn. Het gaat om kleine dingen die beslissend zijn. In Rome hadden we moeten winnen, maar het gebeurt helaas toch niet. Dat zijn leermomenten.'

Mentaliteit

'Natuurlijk, het zijn veel wedstrijden die we de afgelopen maanden hebben gespeeld. Maar als je de juiste mentaliteit kan opbrengen, is dat goed te doen. Want alles draait om 'mind'. In je hoofd moet het goed zitten, dan voel je vermoeidheid veel minder. Tegen Nice spelen we donderdag om de eer en de trots. De supporters staat altijd achter ons. Die moeten we een goede wedstrijd geven.'