Alle varkens dood bij grote brand in varkensschuur Ammerzoden

AMMERZODEN - Bij een korte, felle brand in een varkensschuur aan de Uilecotenweg in Ammerzoden (bij Zaltbommel) zijn dinsdagavond alle 100 varkens om het leven gekomen.

De brand ontstond rond 18.40 uur. De brandweer schaalde snel op om meer materieel ter plaatse te krijgen. De brandweer had de brand redelijk snel onder controle, daardoor is de schade aan de schuur beperkt gebleven. Wel kwamen alle varkens in de schuur om het leven, waarschijnlijk door rookvergiftiging.

De brandweer is enkele uren bezig met nablussen en ventileren. Ook wordt nog goed gezocht of er nog andere brandhaarden zijn.

Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar dat ligt op het terrein van het bedrijf. Het terrein is afgezet, volgens de brandweer is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld om de asbestresten op te ruimen.

Oorzaak onduidelijk

De stal bestaat uit 3 compartimenten, met ruimte voor maximaal 1800 varkens.

Onderzoek moet uitwijzen waardoor de brand is ontstaan.