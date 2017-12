Stop op geitenhouderijen tijdelijk

ARNHEM - Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland benadrukken dat het slot op geitenhouderijen tijdelijk is. GS stellen een slot voor tot 1 januari 2021.

Gelderland heeft de geitenhouderijen in augustus op slot gezet. Aanleiding is dat uit onderzoek blijkt dat Gelderlanders 10 procent hogere kans op longontsteking hebben in een cirkel van twee kilometer om de bedrijven.

Binnen de Gelderse onderzoekspopulatie is het geschatte aantal longontstekingen 6000 gevallen per jaar. Het geschatte aantal éxtra gevallen van longontsteking als gevolg van geitenhouderijen bedraagt 620. Dat is dus ongeveer 10 procent. Dat is méér dan de 5,4 procent die gevonden is in het Brabantse onderzoeksgebied.

De oorzaak ligt in de aanwezigheid van meer woningen in het twee kilometer gebied rond geitenhouderijen in Gelderland.

