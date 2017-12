Politie gaat dronken jongeren confronteren met gedrag

EDE - De politie in Ede gaat dronken jongeren filmen. De beelden worden enkele dagen later getoond aan de jongeren en hun ouders. Op die manier wil de gemeente alcoholmisbruik en wangedrag tegengaan.

In Ede wordt komend weekeinde begonnen met het filmen van dronken jongeren. De bodycams van de politie worden aangezet op het moment dat ze een jongere aantreffen die ernstig onder invloed is. Agenten verlenen eerst hulp. Daarna worden de ouders en de minderjarige uitgenodigd op het politiebureau om de camerabeelden terug te kijken en te bespreken. Daarnaast wordt de jongere doorverwezen naar bureau Halt of een strafrechtelijk traject.

Ook in Doetinchem gebeurt dat al. Hoewel er geen harde cijfers zijn, merkt de politie daar dat het alcoholmisbruik daalt. Ook uit een evaluatie van het Trimbosinstituut blijkt dat het een positief effect heeft.

De bodycams worden tijdens de horecanachten (vrijdag en zaterdag) gedragen. De filmbeelden worden direct vernietigd, nadat deze aan de ouders en de jongere zijn getoond.

Zie ook: