Speciale penning voor helden uit Gelderland: 'Heel erg spannend'

ROTTERDAM - De spoorbomen gaan dicht, de intercity komt eraan en vrouw valt met haar rollator in Twello. Gelukkig bedacht de toen 15-jarige Ruben den Engelse zich geen moment en redde de dame.

Een paar maanden later, in mei, gebeurde in Nijmegen iets soortgelijks. Een bejaarde vrouw staat op een spoorwegovergang in een scootmobiel waarvan de accu leeg is. De spoorbomen gaan omlaag als ook hier een 15-jarige jongen, Youri Uil, onmiddellijk in actie komt.

Deze twee jongens krijgen vandaag van de Stichting Maatschappij en Veiligheid de prof. mr. Pieter van Vollenhovenpenning uitgereikt in het stadhuis in Rotterdam. Ook een derde Gelderlander krijgt daar een penning uitgereikt. Het gaat om de man die meehielp aan het oplossen van de Posbankmoord. 'De man bleef observeren en zijn getuigenis was van groot belang voor het oplossen van de moord', aldus de stichting.

Den Engelse vind het erg spannend dat hij de penning krijgt: 'Het is leuk dat ik zo'n penning krijg'. De bescheiden 15-jarige weet nog heel erg goed dat dit allemaal gebeurde. 'Ik fietste naar school en toen ik bij de spoorwegovergang kwam lag er een mevrouw op het spoor. Ik had geen seconden later moeten zijn', zegt hij vanochtend op Radio Gelderland.

