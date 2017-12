Jonge vrouw betrapt masturberende man

DOETINCHEM - De politie is op zoek naar een man die masturbeerde langs de openbare weg in Doetinchem. Een jonge vrouw van begin twintig betrapte de tot nog toe onbekende schennispleger maandagavond, meldt mediapartner REGIO8.

'We kregen een melding van een meisje dat vanuit de stad door het tunneltje fietste', aldus wijkagent Frans Geerdink. Ze fietste rond 18.45 uur vanuit het stadscentrum van Doetinchem richting woonwijk De Huet, toen ze bij de fietstunnel op de kruising van de Liemersweg met de Europaweg werd geconfronteerd met de schennispleger.

Broek op de enkels

'Hij stond een meter uit de berm, met de broek op de enkels, zichzelf te bevredigen', zo schetst de wijkagent het beeld. De vrouw is vervolgens snel doorgefietst. Geerdink: 'Maar op dat tijdstip moeten er meer mensen geweest zijn die hem hebben gezien.'



De politie zoekt namelijk naar meer getuigen. 'We willen graag een beter signalement hebben', aldus Geerdink. Hij benadrukt dat mensen zo snel mogelijk na het constateren van een schennispleger de politie moeten bellen.

Begin oktober werd aan de Liemersweg in Doetinchem ook al een schennispleger betrapt. Het is niet duidelijk of de zaken met elkaar te maken hebben.