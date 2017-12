Staking aangekondigd bij kartonfabriek, grote onvrede onder personeel

EERBEEK - Vakbond FNV heeft een staking aangekondigd bij kartonfabriek Pillopak in Eerbeek. Onderhandelingen over loonsverhoging en gelijke beloning zijn vastgelopen.

'Er is veel ontevredenheid bij de medewerkers van Pillopak', zegt Ton Neijenhuijs van FNV. 'Er is hoge werkdruk en de medewerkers worden ongelijk behandeld door twee verschillende loonschalen en verschillende pensioenpremies.'

Werknemers die na 2010 bij Pillopak zijn begonnen krijgen lagere lonen en moeten een hogere pensioenpremie betalen, dan werknemers die voor 2010 in dienst zijn gekomen. FNV wil dat iedereen hetzelfde betaald krijgt voor hetzelfde werk. Neijenhuijs: 'In ons ultimatum hebben we een voorstel gedaan voor het samengaan van deze twee loonschalen en een gelijke loonontwikkeling voor iedereen. De directie wil alleen maar bezuinigen, dus is de animo groot om mee te doen met acties. De voorbereidingen zijn daarvoor al opgestart.’

FNV eist 2 procent per 1 juli 2017 loonsverhoging voor beide loontabellen en 3,5 procent per 1 juli 2018 met een minimum van 1000 euro verhoging per jaar. Volgens FNV gaan er veel mensen weg bij het bedrijf door de loonsongelijkheid, wat leidt tot hogere werkdruk. Ook zou er een harde bezuinigingsmaatregel zijn doorgevoerd. 'Waar vroeger iedere machine een omstelspecialist had om de machine om te zetten voor een nieuw product, moet dezelfde omstelspecialist nu twee machines doen. Daardoor komt de productie stil te liggen en moet er overgewerkt worden om de producten op tijd af te krijgen.'

Pensioenstorting

De laatste eis is dat het bedrijf een eenmalige bijstorting in het pensioenfonds doet om een overgangsregeling van de VUT te overbruggen. Pillopak geeft volgens de FNV 'geen sjoege' op dat gebied. Neijenhuijs: ‘De leden staan vierkant achter de acties. We hebben eindeloos onderhandeld, maar nog steeds ligt er onvoldoende loon. In ons ultimatum hebben we het bedrijf twee weken de tijd gegeven om met onze eisen mee te gaan, maar aan alles komt een eind. Het ultimatum is eind november verlopen.’

Papierfabriek Pillopak was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.