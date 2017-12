Deel dit artikel:











VIDEO: Kerst in de Vesting staat voor de deur

ELBURG - Nog een paar dagen en 'Kerst in de Vesting 2017' gaat van start in Elburg. De stad is gehuld in de sfeer van 1900 met orkesten, koren, ensembles, oude ambachten en versierde straatjes en steegjes.

Geschreven door Mediapartner Lokale Omroep Elburg

Twaalf gidsen staan klaar om vrijdag en zaterdag elk half uur een bijzondere rondleiding door de stad te verzorgen. Weg van de gebaande paden; kris kras door stegen en smalle straatjes waar geen auto kan komen. Daarnaast zijn ruim 40 kinderen toegerust met speelse acts en slimme trucks om op creatieve wijze geld af te troggelen van de bezoekers. 'Kerst in de Vesting 2017' vindt vrijdag en zaterdag plaats. Lokale Omroep Elburg maakte onderstaande reportage in aanloop naar het evenement.,