Velpenaar Paul Roelofsen opgepakt door de SD

In villa de Kleiberg in Velp wordt Paul Roelofsen gevangen gezet - Gety Hengeveld

VELP - Paul Roelofsen is door de Duitsers verantwoordelijk gemaakt voor de voedselvoorziening in Velp én hij zit in het verzet.Hij woont met zijn gezin in een boerderij aan de Graaf Ottostraat, een plek waar de top van het plaatselijke verzet geregeld bijeenkomt. Roelofsen heeft goede contacten met de SD, wat het verzet veel waardevolle informatie oplevert. Maar eind 1944 krijgt de Gestapo door dat Roelofsen misschien toch niet zo op Duitse hand is als ze wel denken. Daarom wordt hij op 11 december opgepakt.

Paul Roelofsen kort na de oorlog- foto familie Roelofsen

Er wordt in de boerderij van Paul Roelofsen niet alleen vergaderd door het verzet, er liggen ook veel wapens opgeslagen en er worden papieren vervalst. De Gestapo heeft in december 1944 een vrij goed beeld van al het verzetswerk van Roelofsen. Door verraad zijn ze veel te weten gekomen over de piloten die hij naar het bevrijde zuiden heeft geholpen.

Op maandag 11 december gaan de Duitsers over tot actie: zestien soldaten omsingelen de boerderij aan de Velpse Graaf Ottostraat. Paul Roelofsen wordt van de wc gehaald, de deur is met geweerkolven ingeslagen. De hele familie moet in een kamer blijven terwijl Duitsers het hele huis doorzoeken naar belastende informatie. De enige vondst is een foto van de omgekomen verzetsstrijder Theodorus Dobbe. Even later wordt Roelofsen afgevoerd naar het Gestapo-hoofdkwartier in Velp. Zijn hoogzwangere vrouw blijft met hun twee jonge kinderen achter.

Opgesloten in de kelder

Later heeft Roelofsen daarover verteld: 'Een deur ging open, ik kreeg een duw en even later lag ik beneden op de stenen vloer van een grote kelder. Het was er aardedonker. Toch vond ik, toen ik weer bij mijn positieven was gekomen, in een hoek een kabel. Aan het eind ervan zat een elektrische lamp en tot mijn grote verwondering bleek die nog te kunnen branden ook. Pas toen zag ik hoe groot die kelder was. Allerlei gedachten spookten door m'n hoofd, waarbij het ontvluchten me het meest bezighield.'

Verder lezen: Verborgen in Velp. Nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers geschreven door Gety Hengeveld-de Jong.